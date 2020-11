Coronavirus Lombardia: contagi e ricoveri di lunedì 16 novembre

Lunedì 16 novembre, in Lombardia sono stati accertati altri 4.128 casi di coronavirus (288 a Brescia), a fronte di 18.037 tamponi effettuati; dato in forte calo: solo 8 giorni fa, domenica 8 novembre, erano stati 38.188. Il rapporto tra nuovi positivi e test è pari al 22,8%.

I ricoveri sono saliti di 148 unità: 18 le persone con gravi insufficienze respiratorie finite in terapia intensiva (in totale, le TI stanno curando 855 casi) e 120 negli altri reparti. Le croci sono state 99, per un totale di 19.466 da inizio pandemia.



I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 18.037, totale complessivo: 3.568.531

i nuovi casi positivi: 4.128 (di cui 202 'debolmente positivi' e 27 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 153.103 (+14.231), di cui 7.256 dimessi e 145.847 guariti

in terapia intensiva: 855 (+18)

i ricoverati non in terapia intensiva: 7.901 (+120)

i decessi, totale complessivo: 19.466 (+99)

I nuovi casi per provincia: