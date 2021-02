Coronavirus, bollettino Lombardia del 22 febbraio 2021: tutti i dati

Coronavirus. Nella giornata di lunedì 22 febbraio, in Lombardia aumentano i ricoverati nelle terapie intensive (+5) e le normali ospedalizzazioni (+85); si piangono altri 45 morti. A fronte di 17.871 tamponi effettuati, sono 1.491 i nuovi positivi (8,3%). I guariti/dimessi sono 3.122.

Nel Bresciano si contano 427 nuovi contagi. Nell'ultima settimana la nostra provincia ha avuto dati (ampiamente) da zona rossa: il sindaco Del Bono ha fatto sapere di avere già parlato con il presidente della Regione Fontana e che il Cts nazionale sta monitorando l'allarmante situazione e che, a breve, farà le sue valutazioni.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 17.871 (di cui 15.319 molecolari e 2.552 antigenici) totale complessivo: 6.382.898

- i nuovi casi positivi: 1.491 (di cui 53 'debolmente positivi') - i guariti/dimessi totale complessivo: 499.299 (+3.122), di cui 3.471 dimessi e 495.828 guariti

- in terapia intensiva: 391 (+5)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 3.826 (+85)

- i decessi, totale complessivo: 28.103 (+45)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 509 di cui 184 a Milano città;

Bergamo: 186;

Brescia: 427;

Como: 18;

Cremona: 31;

Lecco: 48;

Lodi: 19;

Mantova: 34;

Monza e Brianza: 109;

Pavia: 40;

Sondrio: 0;

Varese: 34