Picco di contagi covid, sono 99 in un giorno: i nuovi casi Comune per Comune

Su 94.445 tamponi effettuati, sono 823 nuovi positivi con un tasso di positività allo 0,8%: questo il bollettino covid in Lombardia nella giornata di sabato 6 novembre. Nelle ultime 24 ore risultano in lieve calo sia i ricoverati in terapia intensiva (-1, per un totale di 47) sia nei reparti (-4, per un totale di 332). Sono 4 i decessi registrati, che portano a quota 34.198 il computo totale dei morti dall’inizio della pandemia.

La situazione nel Bresciano

Nella nostra provincia si registra un picco di contagi, 99 in un solo giorno, ma grazie alla campagna vaccinale non ci sono ripercussioni sui ricoveri in ospedale: nei reparti covid del Civile ci sono 47 pazienti ordinari e solo 2 in Terapia Intensiva.

Questi i nuovi casi Comune per Comune: