Covid: 77 casi in 24 ore, i nuovi contagi Comune per Comune

La Lombardia continua a fare i conti con l’aumento dei casi di coronavirus. Nelle ultime 24 ore, stando al bollettino diffuso venerdì 5 novembre dal Pirellone, i nuovi positivi sono stati 840 su un totale di 114.326 tamponi effettuati. Il rapporto tra i test e i contagi scoperti è dello 0,7%, un dato sostanzialmente identico a quello della giornata precedente.

Stabili i ricoveri in terapia intensiva - adesso a quota 49, uno in meno rispetto a giovedì -, mentre aumentano di nuovo i posti letto occupati nei reparti ordinari, che ad ora ospitano 336 pazienti. La crescita registrata nelle ultime 24 ore è di sei nuovi ricoveri, che si sommano ai +13 di giovedì.

Ancora alto il bilancio dei morti: nell'ultima giornata sono 7 le persone che hanno perso la vita, con il tragico bollettino totale da inizio epidemia arrivato a 34.194 vittime.

La situazione nel Bresciano

Nella nostra provincia i nuovi casi sono stati 77, ma – fortunatamente – non si registrano decessi. Il virus ha iniziato a circolare in modo sostenuto, ma, se si compara alla situazione del 2020 è chiara la protezione data dal vaccino, visto che le ospedalizzazioni restano molto basse e soprattutto stabili. Venerdì al Civile c’erano 47 pazienti covid (2 in terapia intensiva), mentre lo stesso giorno di un anno fa erano 550 (7 in terapia intensiva).

Questi i nuovi contagi Comune per Comune: