Covid, in un giorno 13 contagi e un morto: il paese colpito dal lutto

Nella giornata di lunedì, in Lombardia sono diminuiti i pazienti covid nelle terapie intensive (-1) e nei reparti ordinari (-12). A fronte di 15.695 tamponi effettuati, sono stati 106 i nuovi positivi (0,6%). Sei persone hanno perso la vita, portando il totale complessivo dei decessi a quota 34.060.

La situazione nel Bresciano

Nella nostra provincia si segnalano 13 nuovi contagi e calano i ricoveri negli ospedali, passati in una settimana da 74 (di cui 8 in terapia intensiva) e a 56, dei quali 5 in Rianimazione. Purtroppo, un 78enne di San Zeno Naviglio ha perso la vita; il decesso è avvenuto il 1° ottobre, ma è stato comunicato dalle autorità solamente ieri.

Questi i nuovi contagi Comune per Comune: