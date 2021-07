Covid, bollettino contagi Lombardia: 661 casi in 24 ore, a Brescia +50% in una settimana

Sono state trovate altre 661 persone positive al covid in Lombardia nella giornata di giovedì 29 luglio. I casi sono emersi analizzando 38.602 tamponi: il rapporto con i nuovi positivi è del 1.71 %. Le persone ricoverate in terapia intensiva per grave insufficienza respiratoria sono aumentate di una unità rispetto a mercoledì; in totale, i reparti di rianimazione stanno curando 30 casi. I posti letto occupati dai pazienti meno gravi sono aumentati con 12 nuovi ricoveri: ora sono in tutto 206. Negli ospedali regionali ci sono complessivamente 236 persone affette da SarsCov2 (13 in più rispetto a mercoledì). Non si è ancora fermata la lunga scia di morte provocata dal virus, che – in una sola giornata – ha ucciso altre 3 persone; il totale (ufficiale) è arrivato a quota 33.822.

La situazione nel Bresciano

Nella nostra provincia i nuovi contagi accertati sono stati 53. Il rapporto totale casi/popolazione è arrivato all'8,45%. I positivi sono cresciuti del 50% in una sola settimana, complice la variante Delta che ha di fatto dato il via alla quarta ondata della pandemia. Nessun problema al momento per gli ospedali bresciani: 19 pazienti covid al Civile, 1 alla Poliambulanza e 7 nei nosocomi dell'Asst del Garda. In terapia intensiva ci sono tre persone, tutte ricoverate al Civile.

Questi i Comuni interessati dai 53 contagi delle ultime 24 ore: Bedizzole 2, Brescia 18, Capriolo 1, Carpenedolo 1, Castel Mella 2, Chiari 1, Desenzano 2, Flero 1, Gardone Riviera 1, Gavardo 1, Ghedi 1, Gottolengo 1, Gussago 1, Lonato 2, Monticelli 2, Montichiari 1, Orzivecchi 2, Ospitaletto 1, Paratico 1, Polpenazze 1, Pompiano 1, Poncarale 1, Prevalle 1, Roccafranca 1, Salò 1, San Paolo 1, Serle 1, Soiano 1, Travagliato 1, Trenzano 1, Villanuova 1, Vobarno 2, Bienno 1, Darfo 1.