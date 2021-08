Covid, 75 contagi in un solo giorno: i nuovi casi Comune per Comune

Con 34.590 tamponi effettuati, sono stati 447 i nuovi casi in Lombardia nella giornata di domenica 29 agosto, con il tasso di positività in leggera crescita all'1,3% (sabato era l'1,2%); sono aumentati anche i ricoveri, sia in terapia intensiva (+3) sia nei reparti ordinari (+1).

I decessi sono stati 5, per un totale di 33.914 morti in regione dall'inizio dell'epidemia. Per quanto riguarda i casi per provincia, la più colpita è quella di Milano con 111 nuovi positivi, seguono Brescia con 75, Monza e Brianza e Bergamo con 41, Como con 37, Mantova con 27, Cremona con 17, Lecco con 16, Lodi con 15, Sondrio con 14, Varese con 11 e Pavia con 9.

La situazione nel Bresciano

In provincia di Brescia, i contagi nelle ultime 24 ore sono stati 75 (stesso numero di sabato), concludendo così una settimana non certo positiva, che ha segnato un aumento di casi del 42% rispetto a quella precedente, con un totale di 536: è il dato peggiore da oltre tre mesi. È aumentata anche l'incidenza, con 43 casi ogni 100mila abitanti (la media regionale è 37). Grazie ai vaccini, l'impatto sugli ospedali resta invece sotto controllo: se i contagi sono aumentati esponenzialmente, dal 25 agosto sono invece diminuiti i ricoveri, passati da 60 a 49 (7 sono tuttora in rianimazione).

I nuovi casi di domenica Comune per Comune. Rovato supera Brescia con 8 contagi in 24 ore: