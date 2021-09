Covid, 57 bresciani contagiati: i nuovi casi Comune per Comune

Nessun decesso, 57 nuovi positivi, e il numero delle persone in isolamento che arriva a 1.058.

La Regione ha comunicato i dati dei sanitari senza vaccino sospesi negli ospedali pubblici della Lombardia: in totale sono 393, 31 medici, 235 infermieri, 73 operatori sanitari e 54 tra personale tecnico sanitario, riabilitazione, vigilanza e ispezione. A Brescia, nell'ospedale Civile sono complessivamente 39 i sanitari sospesi.

La situazione in Lombardia

Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1, in totale sono 60) ma aumentano, di poco, quelli nei reparti ordinari (+2, in totale sono 414). A fronte di 53.571 tamponi effettuati, sono 488 i nuovi positivi (0,9%) in tutta la regione.

I dati di venerdì:

i tamponi effettuati: 53.571, totale complessivo: 14.705.407

i nuovi casi positivi: 488

in terapia intensiva: 60 (-1)

i ricoverati non in terapia intensiva: 414 (+2)

i decessi, totale complessivo: 34.004 (+5)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 137 di cui 50 a Milano città;

Bergamo: 30;

Brescia: 57;

Como: 15;

Cremona: 12;

Lecco: 8;

Lodi: 14;

Mantova: 18;

Monza e Brianza: 68;

Pavia: 19;

Sondrio: 13;

Varese: 72.

La situazione nel Bresciano

Questi i nuovi casi Comune per Comune: