Covid, un morto e 67 bresciani contagiati: i nuovi casi Comune per Comune

Sono state trovate altre 443 persone positive al covid in Lombardia, nella giornata di giovedì 23 settembre: i casi (7 in meno rispetto a mercoledì) sono emersi analizzando 54.042 tamponi. Il rapporto fra test effettuati e nuovi positivi è dello 0.82 %.

Adesso sono 61 le persone con gravi insufficienze respiratorie ricoverate nelle rianimazioni degli ospedali regionali (2 in meno rispetto a mercoledì). In una sola giornata, i posti letto occupati dai malati meno preoccupanti sono diminuiti di 5 unità, per un totale di 412. Negli ospedali della Regione ci sono in tutto 473 persone affette da SarsCov2 (7 in meno rispetto a mercoledì).

Le persone che si sono negativizzate sono state 608; in totale, i lombardi che sono guariti dal covid sono 835.608. Non si è ancora fermata la lunga scia di morte provocata dal virus, che ieri ha ucciso altre 3 persone; il totale (ufficiale) è arrivato a quota 33.999.

La situazione nel Bresciano

Nella nostra provincia, purtroppo, si interrompe la lunga scia positiva di giorni senza decessi (in tutto 13): a Desenzano è infatti morta per covid una donna di 96 anni; era ricoverata all'ospedale Civile. Si tratta della settimana vittima da inizio mese: se si guarda all'intero corso della pandemia, sono morti in tutto 4.432 bresciani.

Mercoledì, i nuovi contagi sono stati 67, in marcato aumento rispetto al trend di questa settimana. Questi i nuovi casi Comune per Comune:

Alfianello 1

Bedizzole 4

Bovezzo 2

Brescia 7

Carpenedolo 1

Castenedolo 2

Castrezzato 3

Cazzago San Martino 2

Cologne 1

Desenzano 1

Gavardo 1

Gussago 1

Limone 3

Lonato 4

Lumezzane 1

Moniga 1

Montichiari 3

Nave 5

Ome 1

Paitone 1

Passirano 2

Pontevico 2

Pralboino 1

Quinzano 1

Remedello 1

Rodengo-Saiano 2

Rovato 4

Salo? 1

San Gervasio Bresciano 1

San Zeno Naviglio 2

Toscolano Maderno 1

Tremosine 4