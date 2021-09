Covid, 39 contagi nel Bresciano in 24 ore: i nuovi casi Comune per Comune

In Lombardia, martedì 21 settembre i nuovi positivi rilevati sono stati 472 a fronte di 61.172 tamponi effettuati. Il rapporto tra casi testati e contagi è dello 0,7%, in lieve calo rispetto al dato di lunedì.

In chiaroscuro i numeri che arrivano dagli ospedali, dopo l'impennata di lunedì. Le terapie intensive adesso curano 62 pazienti, uno in meno di rispetto alle 24 ore precedenti, mentre i posti letto occupati nei reparti ordinari sono 437, in aumento di due unità.

Pesante il bilancio dei morti: sono 9 nove nell'arco di una sola giornata. Il tragico bilancio da inizio dell'epidemia in Lombardia è di 33.992 vittime dovute al coronavirus.

La situazione nel Bresciano

Nella nostra provincia, i contagi martedì sono stati 39, l'incidenza settimanale è in diminuzione, ora a quota 34 casi ogni 100mila abitanti. Stabile il numero dei ricoveri in ospedale e, bellissima notizia, da 12 giorni non si contano nuovi decessi.

Questi i nuovi casi Comune per Comune: