Covid, in un giorno 58 contagi nel Bresciano: i nuovi casi Comune per Comune

Nella giornata di domenica appena trascorsa, sono stati 348 i casi di positività al covid riscontrati in Lombardia, con 49.158 tamponi effettuati e un tasso di positività pari allo 0,7%. I ricoverati in terapia intensiva sono ora 59, due in più, mentre sono 428 quelli nei reparti non intensivi, dieci in meno. Una persona è deceduta.

Sono stati 101 i nuovi positivi al covid a Milano e nell'area metropolitana. Nelle altre province: 58 a Brescia, 40 a Monza e Brianza, 24 a Bergamo, 19 a Pavia, 17 a Cremona, 13 a Lecco, 12 a Mantova, 9 a Lodi, 7 a Sondrio, 5 a Varese e 4 a Como.

L'adesione alla campagna di vaccinazione è arrivata a superare l'80% per tutte le fasce d'età, esclusa l'ultima ad essere partita, i 12-19enni, dove si è raggiunto il 75%. È oltre il 90% l'adesione per i 20-29enni, così come per gli ultra 60enni.

La situazione nel Bresciano

Nella nostra provincia da 10 giorni non si registrano vittime dovute al coronavirus. Si contano 67 pazienti covid negli ospedali, dei quali 7 in rianimazione (la situazione è stabile da circa una settimana). Il rapporto positivi rispetto al totale della popolazione è pari all'8,74%. Sono stati 58 i nuovi contagi nella giornata di domenica, questi i casi Comune per Comune.