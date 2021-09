Covid, 90 contagi nel Bresciano in 24 ore: i nuovi casi Comune per Comune

In provincia di Brescia sono stati 90 i nuovi contagi delle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 44 del giorno prima (qui il report completo). La media giornaliera dei nuovi positivi da inizio settembre raggiunge così quota 72, in aumento rispetto alla media giornaliera del mese di agosto, che si fermava a 65 (l'analisi è stata effettuata dal quotidiano Bresciaoggi).

La situazione in Lombardia

A livello regionale, i nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono stati 765 contro i 360 del giorno prima. Due i decessi. La situazione negli ospedali è sotto controllo, con 438 ricoveri ordinari (-11) e 57 in terapia intensiva (-2).

I nuovi casi per provincia:

Milano 287

Brescia 90

Monza e Brianza 83

Bergamo 58

Varese 54

Pavia 44

Mantova 40

Como 36

Lecco 17

Lodi 10

Cremona 10

Sondrio 8

La situazione nel Bresciano

Nell'ultima giornata i contagi sono stati 90. Questi i nuovi casi Comune per Comune:

16 a Brescia;

5 a Desenzano del Garda e Breno;

4 a Palazzolo sull'Oglio e Darfo Boario Terme;

3 a Chiari, Villa Carcina, Manerbio e Urago d'Oglio;

2 a Lumezzane, Concesio, Lonato del Garda, Carpenedolo, Salò, San Zeno, Manerba Del Garda, Isorella, Remedello e Bassano Bresciano;

1 a Ghedi, Gussago, Gavardo, Travagliato, Mazzano, Castenedolo, Bagnolo Mella, Nave, Cazzago San Martino, Botticino, Flero, Roncadelle, Castegnato, Pisogne, Iseo, Nuvolera, Provaglio d'Iseo, Pontoglio, Rudiano, Esine, Azzano Mella, Collio, Paitone e ACquafredda.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia