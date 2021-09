Covid, 44 contagi nel Bresciano in 24 ore: i nuovi casi Comune per Comune

Dati in calo, il virus continua a circolare ma la situazione negli ospedali al momento è sotto controllo. Nella giornata di venerdì i nuovi casi positivi nel Bresciano sono stati 44, e portano il conteggio settimanale a 459 contro i 492 dei sette giorni precedenti.

Il numero di ricoveri ordinari è in diminuzione di 10 unità, ma quello delle terapie intensive - occupate in larghissima maggioranza da pernoe non vaccinate - è in aumento di due.

Due - contro i 9 di giovedì (qui il report completo) - i decessi, che portano il totale a 33.979.

La situazione in Lombardia

I dati di venerdì:

i tamponi effettuati: 40.119, totale complessivo: 14.342.711

i nuovi casi positivi: 360

in terapia intensiva: 59 (+2)

i ricoverati non in terapia intensiva: 427 (-10)

i decessi, totale complessivo: 33.979 (+2)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 85 di cui 35 a Milano città;

Bergamo: 8;

Brescia: 44;

Como: 6;

Cremona: 14;

Lecco: 10;

Lodi: 14;

Mantova: 17;

Monza e Brianza: 21;

Pavia: 19;

Sondrio: 8;

Varese: 97.

La situazione nel Bresciano

Nell'ultima giornata i contagi sono stati 44. Nessuna persona ha perso la vita a causa del virus e negli ospedali la situazione resta stabile, dopo l'aumento dei ricoveri di inizio settimana. Nel bollettino quotidiano con i casi nei singoli Comuni ci sono diversi segni meno che riguardano "correzioni" di casi positivi al tampone antigenico non confermate dal test molecolare; questi i nuovi casi Comune per Comune:

Bagnolo Mella 2

Borgosatollo -2

Botticino -1

Bovezzo -2

Brescia 13

Carpenedolo 1

Castegnato 1

Castelcovati 2

Castenedolo 1

Casto 1

Cazzago SM 2

Coccaglio 2

Comezzano-Cizzago 3

Concesio 1

Desenzano Del Garda -2

Esine 1

Gambara 1

Gardone Riviera 3

Gardone Val Trompia 2

Gavardo 1

Leno 1

Lodrino 2

Lonato del Garda -1

Marcheno 1

Milzano -1

Monticelli Brusati -1

Montichiari 1

Montirono -1

Nave 1

Ospitaletto -1

Paratico 1

Passirano 1

Poncarale 1

Prevalle -1

Rezzato 1

Rodengo Saiano 1

Roncadelle -1

Rovato -1

Salò 1

San Gervasio Bresciano -1

Sarezzo 3

Sellero 1

Tignale 1

Toscolano Maderno 1

Travagliato 1

Urago d'Oglio 1

Verolanuova -1

Villa Carcina 2

Villanuova sul Clisi 1

Visano 1

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia