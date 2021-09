Covid: nel Bresciano salgono contagi e ricoveri in ospedale

Mercoledì 15 settembre, in Lombardia i nuovi casi di coronavirus sono stati 628, con un rapporto di positività rispetto ai tamponi effettuati (50.690) pari all'1,24%. I letti occupati in terapia intensiva sono diminuiti di un'unità (-1, ora sono 59), così come quelli nei normali reparti covid (-1, ora sono 453). Le persone negativizzate sono state 753. Si segnalano purtroppo altri 6 decessi, che portano il totale da inizio pandemia a quota 33.968.

La situazione nel Bresciano

Nella nostra provincia non si contano decessi, ma stanno salendo i ricoveri negli ospedali. Da domenica a martedì si è passati da 50 a 73 posti letto occupati, ieri altre 6 malati covid sono stati portati all'ospedale Civile. I nuovi contagi sono stati 93 (dei quali 12 nella sola Montichiari): è il dato provinciale più alto dopo quello di Milano. Questi i nuovi casi Comune per Comune:

Adro 2

Bagnolo Mella 1

Berlingo 1

Borgo San Giacomo 2

Borgosatollo 1

Brescia 21

Calvagese D/R 1

Carpenedolo 3

Castegnato 1

Castelcovati 3

Castrezzato 1

Cazzago San Martino 2

Chiari 1

Coccaglio 1

Comezzano-Cizzago 3

Concesio 1

Desenzano 3

Erbusco 1

Ghedi 3

Lograto 1

Lonato 1

Lumezzane 1

Manerbio 1

Mazzano 1

Milzano 1

Montichiari 12

Nave 1

Orzivecchi 1

Passirano 1

Provaglio d/I 3

Provaglio VS 1

Rezzato 4

Rodengo-Saiano 1

Salo? 1

San Paolo 2

Travagliato 2

Visano 2

Vobarno 2

Breno 1

Cividate Camuno 1

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia