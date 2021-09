Covid, 75 bresciani contagiati in un giorno: i nuovi casi Comune per Comune

Nella giornata di martedì 14 settembre, in Lombardia sono stati 435 i nuovi contagi da coronavirus, a fronte di 58.684 tamponi effettuati (0,7%), che salgono a un totale complessivo di 14.199.606.



In terapia intensiva risultano ricoverate 60 (-2 rispetto a lunedì). I ricoverati meno gravi nei reparti covid sono 436 (+20), mentre le vittime sono state 6, per un totale di 33.962 da inizio pandemia.

I nuovi casi per provincia: Milano: 121 di cui 40 a Milano città; Bergamo: 42; Brescia: 75; Como: 13; Cremona: 17; Lecco: 6; Lodi: 7; Mantova: 21; Monza e Brianza: 36; Pavia: 28; Sondrio: 8; e Varese: 31.

La situazione nel Bresciano

Salgono purtroppo i pazienti covid negli ospedali della provincia. Si è passati dai 50 di domenica ai 73 di ieri, 8 dei quali in rianimazione. La situazione è comunque ampiamente sotto controllo. I nuovi contagi sono stati 75, questi i casi Comune per Comune:

Adro 1

Alfianello 2

Azzano Mella 1

Botticino 1

Bovezzo 1

Brescia 18

Capriano 1

Capriolo 3

Carpenedolo 2

Castel Mella 1

Castenedolo 1

Cellatica 2

Chiari 2

Coccaglio 4

Collebeato 2

Cologne 1

Concesio 1

Desenzano 1

Flero 3

Ghedi 1

Leno 1

Lonato 3

Montichiari 1

Ome 1

Palazzolo 1

Passirano 1

Pompiano 1

Pontevico 1

Provaglio V.S. 2

Roncadelle 1

Rovato 3

Rudiano 1

Salò 1

San Zeno Naviglio 1

Serle 1

Torbole Casaglia 1

Toscolano-Maderno 3

Urago D'oglio 1

Vestone 1

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia