Covid, picco di contagi in un giorno: sono 95. I nuovi casi Comune per Comune

Continua il monitoraggio quotidiano sull'andamento della pandemia da covid in Italia e a livello regionale.



Nella giornata di sabato, in Lombardia ci sono stati 596 nuovi casi di covid e sono morte tre persone per complicanze legate al virus (nessuna nella nostra provincia). Secondo il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute, i ricoverati con sintomi salgono a 402, 11 in più rispetto a venerdì. Stabili invece i letti occupati in terapia intensiva, che restano 59, a fronte di due nuovi ingressi. Gli attualmente positivi salgono a quota 11.387 (+142).

La situazione nel Bresciano

Nella nostra provincia si contano 95 contagi in un solo giorno, questi i casi Comune per Comune: