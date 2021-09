Covid, in un giorno 74 bresciani contagiati: i nuovi casi Comune per Comune

Nella giornata di venerdì, sono stati 594 i nuovi positivi al covid in Lombardia. I tamponi effettuati sono stati 49.658: il tasso di positività è all'1,1%.

Nei reparti non intensivi degli ospedali regionali, sono ricoverate 391 persone, quattro in meno rispetto alle 24 ore precedenti; una in più, invece, nelle terapie intensive (per un totale di 59 persone). Nell'ultima giornata, sono morti per covid altri due lombardi.

La situazione nel Bresciano

In provincia di Brescia i nuovi positivi sono stati 74. Stabile le situazione nei nostri ospedali, dove i pazienti covid passano da 52 a 51, dei quali 6 ricoverati in terapia intensiva; non si conta nessun decesso. Questi i nuovi casi Comune per Comune: