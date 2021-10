Covid, un morto e 54 bresciani contagiati: i nuovi casi Comune per Comune

Il ministero della Salute ha pubblicato il bollettino sui dati relativi alla pandemia nella giornata di giovedì. In Lombardia sono diminuiti i ricoverati nelle terapie intensive (-1) e nei reparti ordinari (-4).

I tamponi effettuati sono stati 58.426, i nuovi casi positivi 401 (0,6%). In terapia intensiva ci sono attualmente 57, mentre i pazienti meno preoccupanti sono in tutto 380. Quattro i decessi nell'arco di 24 ore, per un totale complessivo di 34.041.

I nuovi casi per provincia: Milano: 135 di cui 60 a Milano città; Bergamo: 21; Brescia: 54; Como: 26; Cremona: 11; Lecco: 12; Lodi: 3; Mantova: 13; Monza e Brianza: 23; Pavia: 12; Sondrio: 14; e Varese: 47.

La situazione nel Bresciano

Nella nostra provincia si segnala purtroppo un decesso dovuto al coronavirus: si tratta di un 80enne di San Paolo; era ricoverato all’ospedale Civile di Brescia. A settembre i morti sono stati in tutto 10, in netto aumento rispetto ad agosto (4) e a luglio (2). I contagi sono stati 54, questi i nuovi casi Comune per Comune: