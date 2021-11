Covid, nel Bresciano 57 contagi in 24 ore: i nuovi casi Comune per Comune

Nella giornata di domenica 31 ottobre, in Lombardia sono stati 474 i nuovi contagi da coronavirus. Aumentano di un'unità i posti in terapia intensiva (ora sono in tutto 45), ma diminuiscono quelli nei reparti covid per malati non gravi, scesi a 294 (-8). Si registrano purtroppo altri 4 decessi, che portano il computo totale da inizio pandemia a quota 34.159.

La situazione nel Bresciano

Nella nostra provincia i nuovi casi sono stati 57. La settimana che si è appena conclusa segna un aumento dei contagi del 4%, rispetto a quella precedente (356 contro 342). La curva sembra così appiattirsi dopo l'improvvisa impennata di metà ottobre, probabilmente spiegabile con l'introduzione dell'obbligo di Green Pass sui luoghi d lavoro.

Questi i nuovi contagi Comune per Comune: