Coronavirus: morti, contagi, ricoveri di lunedì 7 dicembre 2020

Sono 1562 i casi di Covid registrati in Lombardia nella giornata di lunedì 7 dicembre (110 nel Bresciano), a fronte di 16.757 tamponi processati. La percentuale dei positivi sui test effettuati è pari al 9,3%. I guariti-dimessi sono stati 1885.

Calano ancora i ricoveri sia nei reparti Covid (-10) che in terapia intensiva (-26). Attualmente nei nosocomi regionali ci sono 7143 pazienti positivi, di cui 781 in Rianimazione. Le croci nelle ultime 24 ore sono state 56, per un totale (ufficiale) di 23.080.

I dati di oggi

- i tamponi effettuati: 16.757 totale complessivo: 4.296.089

- i nuovi casi positivi: 1.562 (di cui 149 'debolmente positivi')

- i guariti/dimessi totale complessivo: 291.705 (+1.885), di cui 6.616 dimessi e 284.975 guariti

- in terapia intensiva: 781 (-26)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 6.362 (-10)

- i decessi, totale complessivo: 23.080 (+56)

I nuovi casi per provincia

- Milano: 441, di cui 181 a Milano città;

- Bergamo: 72;

- Brescia: 110;

- Como: 255;

- Cremona: 13;

- Lecco: 129;

- Lodi: 3;

- Mantova: 3;

- Monza e Brianza: 179;

- Pavia: 29;

- Sondrio: 13;

- Varese: 263