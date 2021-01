Coronavirus Lombardia: il bollettino di giovedì 31 dicembre

Nella giornata di giovedì 31 dicembre, a fronte di 32.858 tamponi, sono stati accertati 3.859 nuovi casi in tutta la Lombardia (2.186 in più rispetto a mercoledì). Il rapporto fra tamponi effettuati e i nuovi positivi torna a crescere: è 11.74% (ieri era al 7%). Tra Brescia e provincia sono state trovate altre 590 persone positive al virus: ben 364 in più rispetto a mercoledì (erano 226).

Crescono anche i pazienti in rianimazione: il totale è aumentato di 8 unità rispetto a ieri e ora sono 489 le persone con gravi insufficienze respiratorie ricoverate nelle terapie intensive degli ospedali regionali. Diminuiscono i posti letto occupati dai pazienti meno gravi: sono 180 in meno, per un totale di 3.437. Negli ospedali della Regione ci sono in tutto 3.926 persone affette da Covid (172 in meno rispetto a mercoledì). In una sola giornata sono morte altre 85 persone: il totale (ufficiale) è arrivato a quota 25.123.

I dati di oggi

- i tamponi effettuati: 32.858 totale complessivo: 4.859.567

- i nuovi casi positivi: 3.859 (di cui 197 'debolmente positivi')

- i guariti/dimessi totale complessivo: 399.157 (+2.147), di cui 3.569 dimessi e 395.588 guariti

- in terapia intensiva: 489 (+8)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 3.437 (-180)

- i decessi, totale complessivo: 25.123 (+85)

I nuovi casi per provincia

- Milano: 1.106 di cui 426 a Milano città;

- Bergamo: 150;

- Brescia: 590;

- Como: 287;

- Cremona: 78;

- Lecco: 91;

- Lodi: 69;

- Mantova: 259;

- Monza e Brianza: 161;

- Pavia: 268;

- Sondrio: 124;

- Varese: 650