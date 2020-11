Coronavirus: morti, contagi, ricoveri del 30 novembre 2020

Sono 1.929 i nuovi casi di Covid registrati in Lombardia (122 nel Bresciano) registrati nella giornata di lunedì 30 novembre, a fronte di 16.987 tamponi processati. Il rapporto tra test effettuati e nuovi positivi è pari all’11, 3%. Cala quindi la curva dei contagi, ma non quella dei ricoveri in ospedale. I pazienti in cura nei reparti ordinari dei nosocomi regionali sono aumentati di 33 unità, mentre si registra una lieve diminuzione dei numeri delle terapie intensive (-1). In totale sono 8.339 le persone ricoverate, di cui 906 in rianimazione. E aumenta ancora il numero dei decessi: sono stati 208 nelle ultime 24 ore; il totale (ufficiale) è arrivato a quota 21.855.

I dati di oggi

- i tamponi effettuati: 16.987, totale complessivo: 4.072.678

- i nuovi casi positivi: 1.929 (di cui 268 'debolmente positivi' e 56 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 260.528 (+8.940), di cui 6.050 dimessi e 254.478 guariti

- in terapia intensiva: 906 (-1)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 7.433 (+33)

- i decessi, totale complessivo: 21.855 (+208)

I nuovi casi per provincia

- Milano: 940, di cui 345 a Milano città;

- Bergamo: 104;

- Brescia: 122;

- Como: 33;

- Cremona: 50;

- Lecco: 92;

- Lodi: 16-

- Mantova: 8;

- Monza e Brianza: 332;

- Pavia: 64;

- Sondrio: 27;

- Varese: 94.