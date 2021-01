Coronavirus Lombardia: il bollettino di sabato 30 gennaio

Sono 1.832 (ieri erano 1.900) i nuovi casi di Covid registrati in Lombardia nella giornata di sabato 30 gennaio, a fronte di 39.462 tamponi effettuati (contro i 34.156 di ieri). Il rapporto fra tamponi effettuati e nuovi positivi è del 4,6%, in calo rispetto al 5,5% di ieri.

Nel Bresciano sono state trovate altre 374 persone positive, la nostra provincia è in assoluto quella con il maggior numero di nuovi contagi,anche prima di Milano.

I nuovi decessi sono 58, contro i 77 di ieri.

I contagi degli ultimi giorni nella nostra provincia

Ricordiamo che il numero di tamponi è su base regionale, e non viene diffuso il numero di tamponi effettuato nelle singole province lombarde.

Data N. tamponi effettuati in Regione Nuovi casi positivi in Regione % di positività Nuovi positivi in provincia di Brescia sabato 30 gennaio 39.462 1.832 4,6% 374 venerdì 29 gennaio 34.156 1.900 5,5% 409 giovedì 28 gennaio 41.677 2.603 6,2% 419 mercoledì 27 gennaio 44.809 2.293 5,1% 474 martedì 26 gennaio 24.040 1.230 5,1% 188

I dati di oggi

i tamponi effettuati: 39.462 (di cui 28.234 molecolari e 11.228 antigenici) totale complessivo: 5.640.919

i nuovi casi positivi: 1.832 (di cui 74 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi totale complessivo: 459.401 (+5.009), di cui 3.345 dimessi e 456.056 guariti

in terapia intensiva: 377 (-2)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.454 (-36)

i decessi, totale complessivo: 27.074 (+58)

I nuovi casi per provincia

Milano: 363 di cui 212 a Milano città;

Bergamo: 65;

Brescia: 374;

Como: 165;

Cremona: 49;

Lecco: 59;

Lodi: 26;

Mantova: 103;

Monza e Brianza: 143;

Pavia: 119;

Sondrio: 54;

Varese: 265.

