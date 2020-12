Coronavirus Lombardia: il bollettino di lunedì 28 dicembre

Sono 512, a fronte di 5.486 tamponi, i casi di coronavirus accertati in Lombardia nella giornata di lunedì 28 dicembre. La percentuale dei positivi sui test effettuati torna a salire: è del 10,4%; ieri era del 9,5%. Nella nostra provincia il maggior numero di nuovi contagi: i casi nel Bresciano, nelle ultime 24 ore, sono stati 145, 10 in più di quelli registrato nel Milanese.

Sul fronte ospedaliero, calano i ricoveri nei reparti ordinari, ma di sole 10 unità, e crescono quelli in terapia intensiva: +4 nelle ultime 24 ore. In totale nei nosocomi della regione ci sono 4303 malati di Covid, di cui 512 in Rianimazione. I decessi sono stati 42, per un tosatale di 24.909.

I dati di oggi

- i tamponi effettuati: 5.486 totale complessivo: 4.791.224

- i nuovi casi positivi: 573 (di cui 31 'debolmente positivi')

- i guariti/dimessi totale complessivo: 392.854 (+5.093), di cui 3.541 dimessi e 389.313 guariti

- in terapia intensiva: 512 (+4)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 3.791 (-10)

- i decessi, totale complessivo: 24.909 (+42)

I nuovi casi per provincia

- Milano: 135 di cui 47 a Milano città;

- Bergamo: 14;

- Brescia: 145;

- Como: 34;

- Cremona: 10;

- Lecco: 13;

- Lodi: 12;

- Mantova: 1;

- Monza e Brianza: 50;

- Pavia: 42;

- Sondrio: 1;

- Varese: 101.