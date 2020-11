Coronavirus Lombardia: contagi e ricoveri di venerdì 27 novembre

Calano i ricoveri (sia ordinari che in terapia intensiva) e i guariti-dimessi sono quasi il triplo rispetto ai nuovi casi. Ma di Covid, in Lombardia, si continua a morire: sono ben 181 i decessi registrati in 24 ore.

I contagi, nella giornata di venerdì 27 novembre, sono stati 5.389 ( 336 nel Bresciano) a fronte di 40.931 tamponi processati: il rapporto tra test effettuati e nuovi postivi è del 13,7%.

Diminuisce come detto la pressione sugli ospedali: nei reparti Covid ci sono 127 pazienti in meno, mentre sono 9 i posti letto liberati in terapia intensiva. Ma negli ospedali della Regione ci sono ancora 8.798 persone affette da SarsCov2, di cui 925 con gravi insufficienze respiratorie.

A fronte del miglioramento dei dati regionali il governatore Fontana, nel primo pomeriggio di venerdì, ha preannunciato il passaggio della Lombardia in zona arancione. Si attende la conferma da parte del governo.

I dati di oggi

- i tamponi effettuati: 40.931, totale complessivo: 3.989.971

- i nuovi casi positivi: 5.389 (di cui 530 'debolmente positivi' e 82 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 246.096 (+15.054), di cui 6.165 dimessi e 239.931 guariti

- in terapia intensiva: 925 (-9) - i ricoverati non in terapia intensiva: 7.869 (-127)

- i decessi, totale complessivo: 21.393 (+181)

I nuovi casi per provincia

- Milano: 1.788, di cui 722 a Milano città;

- Bergamo: 178;

- Brescia: 336;

- Como: 617;

- Cremona: 81;

- Lecco: 168;

- Lodi: 127;

- Mantova: 292;

- Monza e Brianza: 435;

- Pavia: 293;

- Sondrio: 110;

- Varese: 837



