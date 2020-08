Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 27 agosto: 1.411 nuovi casi e 5 morti, ecco la mappa dei focolai

„

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di giovedì 27 agosto conferma i timori di una nuova forte crescita dei casi di positività al Sars-Cov-2 dopo il balzo del numero dei nuovi contagiati: il precedente bollettino coronavirus pubblicato mercoledì 26 agosto ha infatti riporato il numero dei nuovi casi indietro allo scorso aprile con oltre 1300 nuovi casi. Nonostante l'aumento del numero di pazienti ricoverati non si registrano situazioni di emergenza negli ospedali.

Giovedì si segnalano 1.411 nuovi casi a fronte di ben 94.024 tamponi processati (vengono eseguiti un quarto dei tamponi in più ogni giorno) e 4.934.818 casi testati. Purtroppo si segnalano 5 decessi mentre salgono a 1.131 i pazienti covid ricoverati (+76) mentre restano sostanzialmente stabili i pazienti in condizioni critiche (67 in terapia intensiva). Oltre 20mila le persone in isolamento. Da mercoledì nessuna regione ha zero contagi.

Coronavirus, il bollettino di giovedì 27 agosto

Attualmente positivi: 21.932

Deceduti: 35.463 (+5, +0,01%)

Dimessi/Guariti: 206.554 (+225, +0,11%)

Ricoverati: 1.198 (+74)

Terapia Intensiva: 67 (-2)

Tamponi: 8.313.445 (+94.024)

Totale casi: 263.949 (+1.411 nuovi casi, +101,6% rispetto a 7 giorni fa)

Quanto alle evidenze regionali si segnalano

Lombardia: 99.100 casi totali (6.225 attualmente positivi) (286 nuovi casi)

Piemonte: 32.603 (1.281) (88 nuovi casi)

Emilia-Romagna: 31.385 (2.467) (171 nuovi casi)

Veneto: 22.469 (2.221) (132 nuovi casi)

Toscana: 11.513 (1.273) (99 nuovi casi)

Liguria: 10.761 (458) (37 nuovi casi)

Lazio: 10.550 (2.555) (152 nuovi casi)

Marche: 7.194 (283) (61 nuovi casi)

Campania: 6.241 (1.423) (130 nuovi casi)

Puglia: 5.217 (637) (47 nuovi casi)

P.A. Trento: 5.054 (61) (15 nuovi casi)

Sicilia: 4.174 (1.019) (50 nuovi casi)

Friuli Venezia Giulia: 3.709 (335) (25 nuovi casi)

Abruzzo: 3.705 (381) (18 nuovi casi)

P.A. Bolzano: 2.907 (185) (9 nuovi casi)

Sardegna: 1.967 (568) (57 nuovi casi)

Umbria: 1.719 (222) (20 nuovi casi)

Calabria: 1.422 (179) (6 nuovi casi)

Valle d'Aosta: 1.224 (13) (1 nuovi casi)

Molise: 521 (66) (1 nuovi casi)

Basilicata: 514 (80) (6 nuovi casi)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“