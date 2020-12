Coronavirus Lombardia: il bollettino di sabato 26 dicembre

Sono 1.606 i casi di Covid accertati in Lombardia nella giornata di sabato 26 dicembre, un dato sensibilmente più basso rispetto a quello di venerdì 25 dicembre (2.628), ma frutto di un numero di tamponi decisamente inferiore, 15.337 contro 29.942 del giorno prima. Cresce il rapporto tra test e nuovi positivi, fissandosi a 10,4% contro il 9,4% delle precedenti 24 ore.

A livello regionale diminuiscono di 9 unità i ricoveri in terapia intensiva (in totale sono 513 le persone in Rianimazione), e anche i ricoveri meno gravi, 137 in meno. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 36, Nei giorni due giorni precedenti erano 105 e 67.

A livello provinciale, Brescia conta 131 nuovi casi positivi, contro i 366 del giorno precedente.

I dati di oggi

i tamponi effettuati: 15.337 totale complessivo: 4.780.837

i nuovi casi positivi: 1.606 (di cui 66 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi totale complessivo: 387.049 (+658), di cui 3.871 dimessi e 383.178 guariti

in terapia intensiva: 513 (-9)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.839 (-137)

i decessi, totale complessivo: 24.818 (+36)

I nuovi casi per provincia

Milano: 499 di cui 313 a Milano città;

Bergamo: 97;

Brescia: 131;

Como: 125;

Cremona: 26;

Lecco: 68;

Lodi: 11;

Mantova: 96;

Monza e Brianza: 141;

Pavia: 30;

Sondrio: 10;

Varese: 341.

