Coronavirus Lombardia: contagi e ricoveri di mercoledì 25 novembre

Sono 5.173 i contagi registrati in Lombardia nella giornata di mercoledì 25 novembre (391 nel Bresciano) a fronte di 42.063 tamponi processati. Scende ancora il rapporto tra test effettuati e nuovi positivi, che è pari al 12,2 % e cala anche la pressione sugli ospedali: diminuiscono infatti i ricoveri ordinari, ma aumentano quelli in terapia intensiva.

In totale i reparti di rianimazione stanno curando 942 casi, 10 in più rispetto a mercoledì. In sole 24 ore i posti letto occupati dai pazienti meno gravi sono invece diminuiti di 246 unità per un totale di 8.114: negli ospedali della Regione ci sono in tutto 9.056 persone affette da Covid-19. E sale ancora, purtroppo, il bilancio delle vittime: sono decedute altre 155 persone, portando il totale dall'inizio della pandemia a 21.005.

I dati di oggi

- i tamponi effettuati: 42.063, totale complessivo: 3.904.809

- i nuovi casi positivi: 5.173 (di cui 487 'debolmente positivi' e 71 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 227.924 (+15.749), di cui 6.452 dimessi e 221.472 guariti

- in terapia intensiva: 942 (+10)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 8.114 (-246)

- i decessi, totale complessivo: 21.005 (+155)

I nuovi casi per provincia

- Milano: 2.261, di cui 517 a Milano città;

- Bergamo: 153;

- Brescia: 391;

- Como: 376;

- Cremona: 119;

- Lecco: 149;

- Lodi: 125;

- Mantova: 139;

- Monza e Brianza: 369;

- Pavia: 307;

- Sondrio: 177;

- Varese: 463