Coronavirus Lombardia, bollettino del 25 gennaio 2021: tutti i dati

Sono 1.484 i nuovi casi di Covid accertati in Lombardia, a fronte di 18.777 tamponi effettuati, nella giornata di lunedì 25 gennaio. I nuovi contagi sono 109 in più rispetto a domenica e torna a crescere anche la percentuale tra test e positivi: oggi è del 7,9% mentre ieri era del 5,9 %.

Tra Brescia e provincia sono state trovate altre 251 persone positive al virus: 99 in meno rispetto a domenica, quando erano 350.

Diminuiscono i ricoveri ordinari (-16), ma tornano a crescere quelli in terapia intensiva (+2). Negli ospedali della Regione ci sono in tutto 3.819 persone affette da Covid (14 in meno rispetto a domenica). I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 46.

I dati di oggi

- i tamponi effettuati: 18.777 (di cui 16.527 molecolari e 2.250 antigenici) totale complessivo: 5.456.775

- i nuovi casi positivi: 1.484 (di cui 59 'debolmente positivi')

- i guariti/dimessi totale complessivo: 450.069 (+4.465), di cui 3.311 dimessi e 446.758 guariti

- in terapia intensiva: 407 (+2)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 3.412 (-16)

- i decessi, totale complessivo: 26.712 (+46)

I nuovi casi per provincia

Milano: 275 di cui 132 a Milano città;

Bergamo: 80;

Brescia: 251;

Como: 234;

Cremona: 30;

Lecco: 55;

Lodi: 13;

Mantova: 23;

Monza e Brianza: 89;

Pavia: 27;

Sondrio: 2;

Varese: 363.