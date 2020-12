Coronavirus Lombardia: il bollettino di venerdì 25 dicembre

Sono 2.628 i casi di Covid accertati in Lombardia nella giornata di Natale, venerdì 25 dicembre (giovedì erano 2.656, mercoledì 2.153), a fronte di 27.942 tamponi effettuati; il rapporto tra test e nuovi positivi è pari al 9,4%, in aumento rispetto all'8,2% di giovedì. Tra Brescia e provincia si registrano 366 nuovi casi positivi: giovedì erano stati 310, mercoledì 282, martedì 156, lunedì 157, domenica 242, sabato scorso 248.

A livello regionale salgono, di una unità, i ricoveri in terapia intensiva (in totale sono 522 le persone in Rianimazione), ma diminuiscono di 202 i ricoverati meno gravi. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 105 (giovedì erano 67), portando il totale a 24.782.

I dati di oggi

i tamponi effettuati: 32.294 totale complessivo: 4.737.558

i nuovi casi positivi: 2.656 (di cui 171 'debolmente positivi')

i guariti/dimessi totale complessivo: 384.670 (+4.920), di cui 3.615 dimessi e 381.055 guariti

in terapia intensiva: 521 (-15)

i ricoverati non in terapia intensiva: 4.178 (-65)

i decessi, totale complessivo: 24.677 (+67)

I nuovi casi per provincia

Milano: 878 di cui 332 a Milano città;

Bergamo: 120;

Brescia: 366;

Como: 99;

Cremona: 86;

Lecco: 155;

Lodi: 87;

Mantova: 173;

Monza e Brianza: 183;

Pavia: 209;

Sondrio: 53;

Varese: 151.

