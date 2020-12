Coronavirus Lombardia: il bollettino di martedì 22 dicembre

Sono 2.278 i positivi al coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore, a fronte di 31.939 tamponi: il rapporto tra test e nuovi positivi è del 7,1%, in calo rispetto agli ultimi giorni. Nel confronto con il bollettino di lunedì sono 1.328 i contagiati in più. Tra Brescia e provincia si registrano 156 nuovi contagi: lunedì erano 157, domenica 242, sabato 248.

Dopo settimane di lenta ma costante diminuzione, tornano ad aumentare i ricoveri in ospedale: il saldo è positivo, con 37 pazienti Covid in più negli ospedali lombardi, di cui 4.290 in buone condizioni (+58) e 540 in terapia intensiva (-21). In tutta la regione si piangono altre 92 croci, che portano il totale a 24.512 decessi per coronavirus dall'inizio dell'epidemia.

I dati di oggi

i tamponi effettuati: 31.939 totale complessivo: 4.672.338

i nuovi casi positivi: 2.278 (di cui 125 'debolmente positivi')

i guariti/dimessi totale complessivo: 376.790 (+2.356), di cui 3.930 dimessi e 372.860 guariti

in terapia intensiva: 540 (-21)

i ricoverati non in terapia intensiva: 4.290 (+58)

i decessi, totale complessivo: 24.512 (+92)

I nuovi casi per provincia