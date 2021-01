Coronavirus Lombardia, bollettino del 20 gennaio 2021: tutti i dati

In Lombardia, nella giornata di mercoledì 20 gennaio, a fronte di 38.593 tamponi, sono 1.876 i nuovi positivi (il 4,8%): 946 in più rispetto a ieri. Tra Brescia e provincia sono stati accertati altri 373 casi (martedì erano 136, lunedì 186).

Crescono i ricoveri sia in terapia intensiva (+3) che nei reparti ordinari (+31). Negli ospedali della Regione ci sono in tutto 4.078 persone affette da SarsCov2 (34 in più rispetto a martedì). In una sola giornata si sono registrati altri 66 decessi; il totale (ufficiale) è arrivato a quota 26.405.



I dati di oggi



- i tamponi effettuati: 38.593 (di cui 29.232 molecolari e 9.361 antigenici) totale complessivo: 5.311.238

- i nuovi casi positivi: 1.876 (di cui 73 'debolmente positivi')

- i guariti/dimessi totale complessivo: 438.058 (+1.573), di cui 3.572 dimessi e 434.486 guariti

- in terapia intensiva: 428 (+3)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 3.650 (+31)

- i decessi, totale complessivo: 26.405 (+66)



I nuovi casi per provincia



Milano: 434 di cui 187 a Milano città;

Bergamo: 80;

Brescia: 373;

Como: 175;

Cremona: 71;

Lecco: 16;

Lodi: 41;

Mantova: 145;

Monza e Brianza: 113;

Pavia: 99;

Sondrio: 55;

Varese: 199