Coronavirus Lombardia, bollettino del 21 gennaio 2021: tutti i dati

Sono 2.234 (358 in più rispetto a mercoledì) i casi di Covid registrati in Lombardia nella giornata di giovedì 21 gennaio 2021. I tamponi effettuati sono stati 37.713, il 5.9% dei quali ha dato esito positivo.

Tra Brescia e provincia sono state trovate altre 436 persone positive al virus: 63 in più rispetto a ieri, quando in nuovi casi erano 373 (martedì erano 136, lunedì 186).

Calano i ricoveri: sia in terapia intensiva (-17), che nei reparti ordinari (-6). In totale negli ospedali della regione ci sono 4.055 pazienti Covid (23 in meno rispetto a ieri). I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 55.



I dati di oggi

- i tamponi effettuati: 37.713 (di cui 28.008 molecolari e 9.705 antigenici) totale complessivo: 5.348.951

- i nuovi casi positivi: 2.234 (di cui 119 'debolmente positivi')

- i guariti/dimessi totale complessivo: 440.880 (+2.822), di cui 3.516 dimessi e 437.364 guariti

- in terapia intensiva: 411 (-17)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 3.644 (-6)

- i decessi, totale complessivo: 26.460 (+55)

I nuovi casi per provincia

Milano: 544 di cui 248 a Milano città;

Bergamo: 106;

Brescia: 436;

Como: 202;

Cremona: 83;

Lecco: 102;

Lodi: 62;

Mantova: 132;

Monza e Brianza: 85;

Pavia: 123;

Sondrio: 60;

Varese: 223.