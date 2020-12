Coronavirus Lombardia: il bollettino di lunedì 21 dicembre

Sono 950 i casi accertati in Lombardia (845 in meno rispetto a domenica) nella giornata di lunedì 21 dicembre, a fronte di 10.587 tamponi: il rapporto tra test e nuovi positivi è del 8.9 %. Tra Brescia e provincia si sono registrati altri 157 contagi: domenica erano 242, sabato 248, venerdì 252.

Costante la diminuzione dei ricoveri in ospedale: il totale dei letti di rianimazione occupati in Lombardia è diminuito di 22 unità rispetto a ieri, tra decessi e pazienti guariti e ora sono 561 le persone con gravi insufficienze respiratorie in terapia intensiva. In una sola giornata i posti letto occupati dai pazienti meno gravi sono calati di 109 unità per un totale di 4.232 . Negli ospedali della Regione ci sono in tutto 4.793 persone affette da Covid 19 (131 in meno rispetto a domenica). In calo anche i decessi, anche se nelle ultime 24 ore sono morte 41 il totale (ufficiale) è arrivato a quota 24.420.

I dati di oggi

i tamponi effettuati: 10.587 totale complessivo: 4.640.399

i nuovi casi positivi: 950 (di cui 98 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi totale complessivo: 374.434 (+8.376), di cui 3.975 dimessi e 370.459 guariti

in terapia intensiva: 561 (-22)

i ricoverati non in terapia intensiva: 4.232 (-109)

i decessi, totale complessivo: 24.420 (+41)

I nuovi casi per provincia

- Milano:426 di cui 173 a Milano città;

- Bergamo:72;

- Brescia:157;

- Como:31;

- Cremona:9;

- Lecco:19;

- Lodi:15;

- Mantova: 54;

- Monza e Brianza: 92;

- Pavia: 35;

- Sondrio: 1;

- Varese: 14.