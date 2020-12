Covid, morti 5 bresciani: l'età delle vittime e in quali Comuni abitavano

Nella giornata di sabato, in Lombardia sono diminuiti i ricoverati in terapia intensiva a causa del coronavirus (-10); decrescono anche i malati meno gravi ospitati negli altri reparti (-161).

A fronte di 27.044 tamponi effettuati, sono 1.944 i nuovi positivi (7,1%). I guariti e dimessi sono 2.396. Non si ferma la drammatica conta delle croci, 105 in una sola giornata; i lombardi morti da inizio pandemia sono in tutto 24.330.

La situazione nel Bresciano

Dopo quella di Milano, la nostra provincia è stata quella col più alto numero di nuovi contagi (+248). Sabato il numero totale dei bresciani morti è arrivato alla spaventosa cifra di 3.060, con l'aggiunta di altri 5 decessi: un 80enne di Brescia, un 89enne di Bovegno, un 79enne di Castelcovati, una 91enne di Gavardo e una 70enne di Rezzato.

Per quanto riguarda i contagi, questi i Comuni che registrano il più alto numero di nuovi casi: Brescia (58), Montichiari (8), Roccafranca (6), Nave e Toscolano Maderno (5), Bovezzo, Castel Mella, Gardone VT, Isorella e Mazzano (4).