Covid, morti 4 bresciani: l'età delle vittime e in quali Comuni abitavano

In Lombardia, nella giornata di sono stati accertati altri 2.744 casi in Lombardia (14 in più rispetto a giovedì), a fronte di 33.846 tamponi effettuati: il rapporto fra test effettuati e i nuovi positivi è del 8.11%.

Il totale dei ricoveri in Rianimazione è diminuito di 9 unità, tra decessi e pazienti guariti: sono in tutto 602 le persone attualmente in terapia intensiva. I posti letto occupati dai pazienti non gravi sono 137 in meno, ma il numero complessivo dei lombardi ricoverati per Covid-19 resta ancora molto alto: 5.258. I decessi sono stati 60: il totale (ufficiale) è arrivato a quota 24.225.

La situazione nel Bresciano

Tra Brescia e hinterland nelle ultime 24 ore sono state trovate positive al virus 252 persone; giovedì erano 306, mercoledì 375, martedì 89. Quattro invece i decessi: un 68enne di Travagliato, una 83enne di Ospitaletto, un 83enne di Villa Carcina e un 89enne di Montichiari.

I comuni che più preoccupano per i nuovi contagi sono: Brescia (42), Rovato (9), Prevalle, Toscolano Maderno e Montichiari (8), Sirmione (7), Desenzano e Carpenedolo (6).