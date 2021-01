Provincia di Brescia: morti e contagi di sabato 16 gennaio 2021

In Lombardia, a fronte di 35.317 tamponi effettuati, nella giornata di sabato sono stati 2.134 i nuovi positivi (6%). I guariti/dimessi hanno invece raggiunto quota 1.212. Aumentano i ricoveri non gravi: +63. Purtroppo, non si ferma la conta dei decessi: +78 in un solo giorno.

I dati della Regione di sabato

- tamponi effettuati: 35.317 (di cui 26.717 molecolari e 8.601 antigenici); totale complessivo: 5.207.127

- nuovi casi positivi: 2.134 (di cui 156 'debolmente positivi')

- guariti/dimessi totale complessivo: 428.393 (+1.212), di cui 4.011 dimessi e 424.382 guariti

- ricoverati in terapia intensiva: 454 (-12)

- ricoverati non in terapia intensiva: 3.664 (+63)

- decessi, totale complessivo: 26.172 (+78)

La situazione nel Bresciano

I nuovi positivi giornalieri restano molto alti nel Bresciano: +320. Rispetto a noi fa peggio solo Milano (+729); attualmente abbiamo quasi il doppio dei contagi di qualsiasi altra provincia lombarda. I Comuni con più contagi sono stati Brescia (58), Cazzago San Martino (10), Calvisano, Gussago, Mazzano e Montichiari (8), Casto (7).

Negli ospedali bresciani risultano ricoverate 69 persone in terapia intensiva, quasi tutte bresciane, mentre i pazienti covid negli altri reparti hanno raggiunto quota 637.

Nella giornata di sabato le vittime sono state 3: si tratta di un 91enne di Pralboino e di due anziani residenti a Brescia, un 90enne e una 77enne.

I nuovi casi per provincia:

- Milano: 729 di cui 365 a Milano città

- Bergamo: 82

- Brescia: 320

- Como: 165

- Cremona: 38

- Lecco: 44

- Lodi: 42

- Mantova: 171

- Monza e Brianza: 103

- Pavia: 143

- Sondrio: 67

- Varese: 179