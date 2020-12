Coronavirus Lombardia: il bollettino di mercoledì 16 dicembre

Sono 2.994 i casi di Covid registrati in Lombardia mercoledì 16 dicembre (590 in più rispetto a martedì), a fronte di 37.605 tamponi processati: la percentuale di positivi sui test effettuati è pari al 7,9%. Tra Brescia e hinterland nelle ultime 24 ore sono state trovate altre 375 persone positive al virus, martedì erano 89, lunedì 141, domenica 325.

In Lombardia tra martedì e mercoledì è diminuito di 27 unità il numero di letti occupati in terapia intensiva: ora sono 629 le persone ricoverate in Rianimazione. In una sola giornata i posti letto occupati dai pazienti meno gravi sono invece diminuiti di 50 unità. In totale negli ospedali della Regione ci sono 5.575 persone affette da Covid (77 in meno rispetto a martedì). Si allunga però il bollettino dei decessi dovuti al virus: in una sola giornata sono stati 106. Il totale (ufficiale) è arrivato a quota 24.097.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 37.605 totale complessivo: 4.514.914

- i nuovi casi positivi: 2.994 (di cui 290 'debolmente positivi')

- i guariti/dimessi totale complessivo: 356.175 (+9.045), di cui 4.222 dimessi e 351.953 guariti

- in terapia intensiva: 629 (-27)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 4.946 (-50)

- i decessi, totale complessivo: 24.097 (+106)

I nuovi casi per provincia:

- Milano: 737 di cui 293 a Milano città;

- Bergamo: 122;

- Brescia: 375;

- Como: 187;

- Cremona: 60;

- Lecco: 113;

- Lodi: 98;

- Mantova: 151;

- Monza e Brianza: 545;

- Pavia: 230;

- Sondrio: 60;

- Varese: 228.