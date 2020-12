Coronavirus Lombardia: il bollettino di martedì 15 dicembre

Nella giornata di martedì 15 dicembre sono stati accertati altri 2.404 casi in Lombardia (1.459 in più rispetto a ieri), a fronte di 27.676 tamponi. Il rapporto fra test effettuati e i nuovi positivi è del 8.69%. Nel Bresciano i contagi sono stati 89, lunedì erano 141, domenica 325, sabato 493.

Ancora in calo la pressione sugli ospedali: nelle ultime 24 ore i ricoveri nei reparti Covid sono scesi di 57 unità, mente in terapia intensiva si sono liberati 29 posti letto. Negli ospedali della Regione ci sono in tutto 5.652 persone affette da coronavirus (86 in meno rispetto a lunedì), di cui 656 con gravi insufficienze respiratorie. In una sola giornata sono avvenuti altri 114 decessi; il totale (ufficiale) è arrivato a quota 23.991.

I dati di oggi

- i tamponi effettuati: 27.676 totale complessivo: 4.477.309

- i nuovi casi positivi: 2.404 (di cui 133 'debolmente positivi')

- i guariti/dimessi totale complessivo: 347.130 (+4.721), di cui 4.542 dimessi e 342.588 guariti

- in terapia intensiva: 656 (-29)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 4.996 (-57)

- i decessi, totale complessivo: 23.991 (+114)

I nuovi casi per provincia

- Milano: 594 di cui 243 a Milano città;

- Bergamo: 97;

- Brescia: 89;

- Como: 447;

- Cremona: 48;

- Lecco: 14;

- Lodi: 43;

- Mantova: 112;

- Monza e Brianza: 72;

- Pavia: 121;

- Sondrio: 68;

- Varese: 632.