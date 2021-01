Coronavirus Lombardia: il bollettino di giovedì 14 gennaio

Sono 2.587 i casi di coronavirus accertati in Lombardia nella giornata di giovedì 14 gennaio, a fronte di 28.645 tamponi processati. Mercoledì i casi ieri erano 2.245 (342 in meno) e i test 31.880 (3.235 in più). La percentuale dei tamponi positivi sale, passando dal 7 al 9%.

Tra Brescia e provincia sono state trovate altre 365 persone positive, come mercoledì. Martedì i nuovi casi erano 135, lunedì 289.

Torna a crescerei il numero di letti di rianimazione occupati (+ 6 rispetto a ieri): ora sono 468 le persone con gravi insufficienze respiratorie ricoverate nelle terapie intensive degli ospedali regionali. Ma diminuiscono i pazienti meno gravi (-37 nelle ultime 24 ore) per un totale di 3.614. Negli ospedali della Regione ci sono in tutto 4.082 persone affette da SarsCov2 (31 in meno rispetto a mercoledì).

Si allunga la scia di morte provocata dal virus. In una sola giornata ha ucciso altre 72 persone; il totale (ufficiale) è arrivato a quota 26.026.

I dati di oggi

- i tamponi effettuati: 28.645 totale complessivo: 5.137.863

- i nuovi casi positivi: 2.587 (di cui 114 'debolmente positivi')

- i guariti/dimessi totale complessivo: 426.098 (+1.378), di cui 3.760 dimessi e 422.338 guariti

- in terapia intensiva: 468 (+6)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 3.614 (-37)

- i decessi, totale complessivo: 26.026 (+72)

I nuovi casi per provincia

Milano: 638 di cui 275 a Milano città;

Bergamo: 109;

Brescia: 365;

Como: 213;

Cremona: 72;

Lecco: 95;

Lodi: 45;

Mantova: 212;

Monza e Brianza: 124;

Pavia: 232;

Sondrio: 97;

Varese: 315.