Coronavirus Lombardia: il bollettino di lunedì 14 dicembre

Sono 945 i casi di Covid registrati in Lombardia nella giornata di lunedì 14 dicembre (1390 in meno rispetto a domenica), a fronte di 11.317 tamponi processati (ieri erano 25.523). Scende anche il rapporto fra test effettuati e i nuovi positivi che è del 8,3% (era del 9,1%).

Nella nostra provincia si sono registrati altri 141 casi, domenica erano 325, sabato 493.

Al ivello regionale scendono ancora i ricoveri sia nei reparti Covid (- 106) che in terapia intensiva (-29). Negli ospedali della Lombardia ci sono in tutto 5.738 persone affette da covid (135 in meno rispetto a domenica). I decessi sono stati 67; il totale (ufficiale) da inizio pandemia è di 23.877.

I dati di oggi

- i tamponi effettuati: 11.317 totale complessivo: 4.449.633

- i nuovi casi positivi: 945 (di cui 52 'debolmente positivi')

- i guariti/dimessi totale complessivo: 342.409 (+8.906), di cui 4.714 dimessi e 337.695 guariti

- in terapia intensiva: 685 (-29)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 5.053 (-106)

- i decessi, totale complessivo: 23.877 (+67)

I nuovi casi per provincia:

- Milano: 394 di cui 133 a Milano città;

- Bergamo: 91;

- Brescia: 141;

- Como: 29;

- Cremona: 8;

- Lecco: 39;

- Lodi: 31;

- Mantova: 66;

- Monza e Brianza: 39;

- Pavia: 39;

- Sondrio: 8;

- Varese: 19.

