Coronavirus Lombardia: il bollettino di lunedì 11 gennaio

Sono 1.431 (1.836 in meno rispetto a domenica) i casi di Covid registrati in Lombardia nella giornata di lunedì 11 gennaio. Il calo dei contagi dipende anche dalla diminuzione dei test effettuati (13.356 contro i 25.011 di ieri). Ma scende anche il rapporto tra positivi e tamponi processati: è del 10, 7%, mentre domenica era del 13%.

Nel Bresciano sono state trovate altre 289 persone positive al virus: 233 in meno rispetto a domenica, quando erano 522; sabato i casi erano 413, venerdì 376. La nostra provincia è ancora tra quelle con il maggior numero di nuovi contagi: è seconda solo a Milano.

Cresce il totale dei letti di rianimazione (+ 3 rispetto a ieri): ora sono 462 le persone con gravi insufficienze respiratorie ricoverate nelle terapie intensive degli ospedali regionali. In una sola giornata i posti letto occupati dai pazienti meno gravi sono diminuiti di 76 unità per un totale di 3.522. Negli ospedali della Lombardia ci sono in tutto 3.984 persone affette da Covid (73 in meno rispetto a domenica). I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 62.

I dati di oggi

- i tamponi effettuati: 13.356 totale complessivo: 5.061.374

- i nuovi casi positivi: 1.431 (di cui 52 'debolmente positivi')

- i guariti/dimessi totale complessivo: 421.890 (+4.717), di cui 3.458 dimessi e 418.432 guariti

- in terapia intensiva: 462 (+3)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 3.522 (-76)

- i decessi, totale complessivo: 25.849 (+62)

I nuovi casi per provincia

Milano: 434 di cui 142 a Milano città;

Bergamo: 75;

Brescia: 289;

Como: 135;

Cremona: 46;

Lecco: 43;

Lodi: 20;

Mantova: 65;

Monza e Brianza: 74;

Pavia: 29;

Sondrio: 6;

Varese: 181.