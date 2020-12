Coronavirus Lombardia: il bollettino di giovedì 10 dicembre 2020

Sono 2.093 i casi di Covid accertati in Lombardia nella giornata di giovedì 10 dicembre (860 in più rispetto a mercoledì); a fronte di 24.229 tamponi processati. Sono quindi risultati positivi l'8.6% dei test effettuati. Nel Bresciano i nuovi contagi sono 230 (35 in meno rispetto a ieri).

I guariti/dimessi sono 4.581 e si abbassa la pressione sugli ospedali: nelle ultimi 24 ore sono calati i ricoveri ordinai (- 114) e si sono liberati 18 posti letto in terapia intensiva. Negli ospedali della Regione ci sono in tutto 6.361 persone affette da Covid (132 in meno rispetto a ieri). Non si abbassa, purtroppo, la curva dei decessi: oggi si contano altri 172 lombardi morti (23.449 da inizio pandemia).

I dati di oggi

- i tamponi effettuati: 24.229 totale complessivo: 4.350.769

- i nuovi casi positivi: 2.093 (di cui 154 'debolmente positivi')

- i guariti/dimessi totale complessivo: 324.961 (+4.581), di cui 5.014 dimessi e 319.947 guariti

- in terapia intensiva: 748 (-18)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 5.613 (-114)

- i decessi, totale complessivo: 23.449 (+172)

I nuovi casi per provincia

- Milano: 632, di cui 334 a Milano città;

- Bergamo: 79;

- Brescia: 231;

- Como: 130;

- Cremona: 50;

- Lecco: 54;

- Lodi: 93;

- Mantova: 120;

- Monza e Brianza: 176;

- Pavia: 182;

- Sondrio: 17;

- Varese: 275.