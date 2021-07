Al grest c'è un positivo al Covid, il parroco chiude tutto

Trovato un positivo, chiuso il Grest delle scuole medie: è successo a Bedizzole all'oratorio San Bosco. Il caso di positività è stato riscontrato tra gli animatori. Il Grest è stato sospeso a soli due giorni dal termine, previsto venerdì 16 luglio: la decisione è stata presa in via precauzionale per tutelare la salute di tutti, in particolar modo dei familiari più fragili.

I ragazzi che hanno partecipato al Grest erano 120, di età compresa tra 11 e 14 anni, suddivisi in sei gruppi. Il caso di positività è stato riscontrato in un animatore appartenente al gruppo blu formato da 18 ragazzi ai quali è stata predisposta la quarantena, e al decimo giorno tutti saranno sottoposti al tampone.

Proseguono invece le attività per le scuole elementari, non essendoci stato alcun contatto tra i due gruppi. Gli animatori sono in tutto 84, di cui 36 delle scuole medie.