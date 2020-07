Positiva al Covid, guarisce col plasma e mette al mondo la piccola Beatrice Vittoria

Salvo casi ad oggi ancora sconosciuti, la piccola Beatrice Vittoria potrebbe essere la prima bimba al mondo nata da una donna guarita dal Covid-19 con il plasma iperimmune: è venuta al mondo sabato sera al Poma di Mantova. Per celebrare il lieto evento, prima e dopo il parto, mamma e figlia hanno indossato rispettivamente una maglietta e una tutina speciale per ringraziare i dottori che le hanno seguite in questa lunga avventura: il primario di Ginecologia Gianpaolo Grisolia e il collega di Pneumologia Giuseppe De Donno.

“Oramai sembra lontanissima quella giornata infernale – ha scritto De Donno su Facebook – Ora è tempo di festeggiare: benvenuta Beatrice Vittoria, una vittoria per tutti. Ti abbraccio forte Pamela, mia guerriera. Siete una delle immense gioie di questa terribile esperienza”. La madre, Pamela Vincenzi, ha 28 anni e abita a Curtatone, nel Mantovano.

Positiva al Covid al sesto mese di gravidanza

Alla fine di marzo era stata ricoverata in ospedale, al sesto mese di gravidanza, ed era risultata positiva al coronavirus: le sue condizioni sono però rapidamente migliorate grazie alle infusioni di plasma da pazienti guariti, una terapia ben nota per la cura del Covid-19 e che proprio al Poma di Mantova ha avuto le sue sperimentazioni più efficaci (con 24 pazienti curati).

In pochi giorni Pamela è stata dimessa, con doppio tampone negativo, e ha proseguito la sua gravidanza a casa, seguita a distanza dai medici. Solo pochi giorni fa il tempo ha fatto il suo corso, Pamela è tornata in ospedale per partorire la sua piccolina: anche il nome non è casuale, perché a Beatrice è stato aggiunto Vittoria. “Perché è insieme a lei che abbiamo vinto questa battaglia”, riferisce la giovane mamma.