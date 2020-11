Colazioni all'interno, aperitivi nel plateatico: due bar chiusi dai carabinieri

Nel fine settimana, i carabinieri di Pralboino e Gambara hanno sanzionato i proprietari di due bar, a Pralboino e a Fiesse, per la violazione del Dpcm del 3 novembre contro la diffusione del Covid-19. I baristi sono stati multati per 400 euro ciascuno ed è scatta la chiusura provvisoria di 5 giorni dell'attività, in attesa di provvedimento definitivo del Prefetto di Brescia.

In particolare, il bar di Pralboino è stato sorpreso a servire spritz in bicchieri non predisposti per l’asporto: gli aperitivi venivano inoltre consumati nel plateatico dai clienti, in tutto cinque, a loro volta multati per 400 euro ciascuno. Il bar di Fiesse, invece, è stato sanzionato per aver servito le colazioni all’interno, ben 40 in tre ore, come se non fossero mai state emanate restrizioni.