Aperitivo nel dehor, vedono la polizia e scappano: 400 euro di multa a 10 clienti

Continuano le multe per baristi e clienti, a causa del mancato rispetto delle norme anti-Covid nella zona rossa.



Questa volta siamo a Cellatica, dove la Locale è intervenuta per porre fine a un 'happy hour' illegale nel plateatico di un bar in piazza: alla vista degli agenti, i clienti hanno provato a dileguarsi a piedi, ma la 'fuga' è stata prontamente bloccata dai poliziotti.

In tutto sono state fermate e identificate – nonché multate per 400 euro – una decina di persone. Sanzionato anche il titolare, la cui attività ora resterà chiusa per 30 giorni.