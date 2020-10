Autocertificazione covid Lombardia: modulo da scaricare Ottobre 2020

Stop a tutte le attività e a tutti gli spostamenti - salvo quelli motivati da lavoro, salute e comprovata necessità - in tutta la Lombardia dalle 23 alle 5 del mattino, a partire da giovedì 22 ottobre. Questa la nuova autocertificazione: scarica il PDF.

"Non è necessario averla sempre con sé in quanto, in caso di controlli, verrà consegnata dalle Forze di Polizia. Tuttavia, se i cittadini vogliono velocizzare il controllo, possono precompilarla a casa", spiega la Polizia Locale intercomunale di Calvagese della Riviera e Muscoline.