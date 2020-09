Sopravvissuto al Coronavirus, ha perso 27 chili: "State attenti, può colpire tutti"

In poche settimane ha perso 27 chili, è stato ricoverato in quattro diversi ospedali della provincia, e ancora oggi clinicamente non si è ancora ripreso al 100%: è questa l'odissea di Aurelio Francioso, imprenditore di 55 anni del lago di Garda – titolare della Sirmione Tour – sopravvissuto al Covid dopo una lunga battaglia, di cui porta i segni ancora adesso (dalle cicatrici sul petto, per il drenaggio dei polmoni, fino alla sua capacità respiratoria che a 6 mesi dai primi sintomi non è ancora al 100%).

Un'odissea lunga mesi, dal 28 febbraio

Tutto è cominciato il 28 febbraio scorso: “Mi sono sentito male all'improvviso alla sera, e la mattina dopo avevo la febbre a 40%. Il 5 marzo Francioso viene ricoverato in pronto soccorso a Desenzano, l'8 marzo è il suo compleanno: quel giorno verrà intubato e si risveglierà solo il 20 aprile, nel reparto di Rianimazione a Gavardo, in terapia intensiva.

Il celebre motoscafista di Sirmione ovviamente non ricorda nulla fino a quel giorno: i medici l'hanno addormentato (quasi come un coma) per aiutarlo nella respirazione artificiale, attaccato per più di 40 giorni a un ventilatore polmonare (e con iniezioni di curaro, un veleno per bloccare i muscoli). Ma al suo risveglio la strada è stata ancora lunga.

Dimesso dall'ospedale solo l'8 giugno

Trasferito a Desenzano, in Pneumologia, il 3 maggio viene portato d'urgenza nel reparto di Chirurgia a Manerbio, a causa di un'emorragia interna. Un paio di settimane e sarà di nuovo a Desenzano, ma viene colpito da un'infezione alle vie urinarie. Solo a primavera inoltrata verrà infine trasferito a Villa Gemma, a Barbarano di Salò, per la lunga riabilitazione. E' stato dimesso l'8 giugno scorso.

Tornato a casa nell'abbraccio della figlia Laura e dei fratelli, Aurelio solo da poche settimane ha ripreso a salire in “sella” alle sue barche, con cui da anni porta in giro (sul lago) residenti e turisti.

Il ringraziamento a medici e infermieri

Sopravvissuto al Covid, vuole lasciare un messaggio, anzi due. “Voglio ringraziare medici e infermieri e operatori, e in particolare il dottor Luigi Vincenzo di Pneumologia a Desenzano e il dottor Davide Coppini di Rianimazione a Gavardo – spiega – E' grazie a loro se sono ancora qua, e per questo dico a tutti quelli che li attaccano o addirittura li denunciano, che non è colpa dei medici. Comprendo il dolore di chi ha perso una persona cara, ma loro hanno fatto il possibile, sempre”.

L'appello di Aurelio: “State attenti”

Il secondo è un appello, rivolto a tutti: “Io mi sento fortunato perché sono sopravvissuto – chiosa Aurelio Francioso – ma dobbiamo stare attenti, mettete la mascherina e rispettate le regole: con questo virus non si scherza. Fatelo per voi, ma fatelo soprattutto per gli altri”. Ecco, gli “altri”: una percezione di cui molti si dimenticano. Contro ogni individualismo, contro l'egoismo l'unica cura è la solidarietà.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alla faccia di quelli che gridano di volersi “liberare” dalle mascherine e che oggi come ieri negano l'emergenza: di libertà non ci hanno capito proprio niente. L'unica cosa di cui si liberano è il dovere di responsabilità verso gli altri: troppo comoda così, e troppo ingiusto.