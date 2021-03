Coronavirus: due mesi senza casi, c'è un positivo anche nella piccola Anfo

Era una roccaforte Covid-free, senza nuovi casi di positività al coronavirus ormai da due mesi: ma sabato scorso l'insolito (e quasi inedito) record è stato abbattuto, appunto, da un tampone positivo. Parliamo della piccola Anfo, affacciata sul lago d'Idro (e nota per la sua celebra Rocca), dove appunto da una sessantina di giorni non risultavano casi di Covid-19.

Almeno fino a sabato, quando è arrivata la notifica di Ats. “Del resto l'avevamo detto che una delle componenti che hanno reso Anfo Covid-free era la fortuna – ha detto il sindaco Umberto Bondoni al Giornale di Brescia – Ma sappiamo che chi risulta positivo al tampone non è detto che sia malato, e mi auguro che questa persona possa superare indenne quello che comunque sarà un brutto momento”.

Dall'inizio della pandemia 30 casi totali e due decessi

Come da prassi, anche il nuovo positivo di Anfo – salvo il peggioramento delle sue condizioni – dovrà rimanere isolato, in quarantena in casa, seguendo le indicazioni del proprio medico e delle autorità sanitarie in attesa di un tampone negativo. Dall'inizio della pandemia sono 30 i positivi totali registrati ad Anfo, poco più di 500 residenti, con due decessi. Ad oggi, in tutta la provincia, è tornato ad essere Covid-free un solo Comune: è il piccolissimo borgo di Magasa, che è Covid-free dal principio. Nel senso che non si è mai registrato un solo positivo, da quando tutto è cominciato.